Fiorentina-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Inter, non c'è sosta in campionato. Nemmeno il tempo di godersi il rotondissimo successo contro il Bologna che la squadra di Simone Inzaghi è già pronta a rituffarsi in campo. C'è il turno infrasettimanale. Avversario la Fiorentina di Vincenzo Italiano: una formazione in palla e che promette di dar grattacapi a Lautaro e compagni. La sfida del Franchi si giocherà domani (martedì 21 settembre, ndr) alle 20.45 (leggi le dichiarazioni di Commisso che stan facendo discutere, clicca qui). La seguiremo insieme, come di consueto, grazie alla diretta testuale che immortalerà ogni minuto, e istante, della gara.

Basterà sintonizzarsi su InterDipendenza.Net e vivere tutte le emozioni di Fiorentina-Inter. Da pc, tablet o smartphone, l'Inter a casa vostra.

Non solo la gara. La nostra testata offrirà la mole di aggiornamenti più ampia possibile. Dal lungo pre-partita, al post, con le tempestive pagelle sull'incontro, le dichiarazioni dei mister, gli sviluppi di un match che si preannuncia caldissimo. E allora: non resta che aspettare ancora qualche ora. Dopodiché sarà davvero l'ora di Fiorentina-Inter! Vi aspettiamo numerosi.