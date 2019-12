Fiorentina Inter, Borja Valero: "Dobbiamo avere il controllo del match"

Borja Valero sta decidendo la sfida tra Fiorentina e Inter. Al termine del primo tempo, il centrocampista nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Questo il suo commento: "E' tanto che non facevo gol, farlo qui che è stata la mia casa per tanto tempo però ora è il momento di giocare per l'Inter e fare il meglio possibile. Dobbiamo provare ad avere un po' più il controllo della partita".