Fiorentina-Inter, altra tegola per Prandelli: out Ribery. Già scelto il sostituto

A poche ore dal fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, in programma questa sera alle 20:45, arrivano brutte notizie dall’infermeria per Cesare Prandelli. Come riportato da SportMediaset, il tecnico viola sarà costretto a rinunciare anche a Franck Ribery, che si aggiunge alla lista degli indisponibili insieme ai due squalificati Milenkovic e Castrovilli.

Il francese ha rimediato un problema muscolare nell’allenamento di rifinitura e il provino svolto oggi non ha dato le certezze sperate. Lo staff medico viola avrebbe dunque deciso di non rischiarlo. Al suo posto dovrebbe esserci Valentin Eysseric, al momento favorito su Callejon e Kouamè, al fianco di Vlahovic.

Per il resto dovrebbe essere confermate le indiscrezioni della vigilia. In mezzo al campo toccherà ad Amrabat, Pulgar e Bonaventura con Caceres sulla fascia destra e Biraghi sulla sinistra. Nel trio difensivo confermati Martinez Quarta, Pezzella e Igor.