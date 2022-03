Fiorentina, assenza pesantissima per Italiano a centrocampo. Ok Piatek

Le ultimissime sulle scelte di formazione di casa Fiorentina per il match di San Siro con l’Inter.

Senza Jack Bonaventura nelle prove: va infatti verso il forfait per la contusione al ginocchio accusata settimana scorsa. Si va verso la conferma in blocco della linea vista all’opera domenica scorsa: Odriozola e Biraghi sulle fasce, Milenkovic e Igor nel mezzo a fare muro. Il discorso cambia per il centrocampo: Bonaventura anche ieri ha svolto un lavoro differenziato e questo lo porta di conseguenza un po’ ai margini delle scelte di Italiano che dovrebbe preferirgli Duncan, terzo titolare del reparto in aggiunta a Torreira e Castrovilli.

Ma è un’ipotesi da confermare oggi al pari di quella che sdoganerà i due esterni accanto a Piatek (sempre preferito a Cabral, ma la staffetta tra i due centravanti è molto probabile, quasi sicura): Gonzalez una conferma se l’è meritata (dovrebbe), poi a San Siro toccherà di nuovo a Ikoné (potrebbe) per cercare di scardinare la retroguardia nerazzurra con la sua velocità e i suoi dribbling. Anche se non è da scartare l'ipotesi Saponara: nel caso, lui a sinistra e Gonzalez a destra.