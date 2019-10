Fiocco azzurro in casa Brozovic: è nato il piccolo Rafael

Sarà una domenica più speciale del solito quella di oggi per Marcelo Brozovic. La moglie del n°77 nerazzurro, Silvjia, a poche ore dal match contro la Juventus ha dato alla luce il secondogenito Rafael.

Per la piccola Aurora dunque, primogenita del croato, è arrivato un fratellino. Così come successo con Esteban Cambiasso nel novembre del 2008, anche Brozovic ha visto arrivare un figlio proprio nel giorno in cui l'Inter sfida la Juventus.

All'epoca a decidere il match era stato il gol di Sulley Muntari. Chissà se la nascita del piccolo Rafael sia di buon auspicio anche questa volta...