Finite le ferie domani al lavoro, Conte ritrova la truppa al completo

Come annuncia anche la società in un comunicato ufficiale sul proprio sito, domani suona la campanella alla Pinetina, ferie finite, si inizia a lavorare in vista di Napoli Inter del 6 gennaio.

La ripresa degli allenamenti sarà un momento di felicità per Antonio Conte. Secondo Tuttosport infatti il mister avrà a disposizione tutti gli effettivi, compresi gli infortunati di lungo corso. Sensi è già rientrato per uno spezzone nella gara pre natalizia contro il Genoa, domani sarà il turno di Barella e di Sanchez, che torneranno a lavorare con il gruppo dopo lunghe settimane di convalescenza.

La giornata prevede il ritrovo a fine mattinata, pranzo ad Appiano e allenamento pomeridiano. Potrebbe dunque essere al termine il periodo di enorme difficoltà per il tecnico salentino soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, falcidiato da infortuni a ripetizione che hanno coinvolto anche Candreva e Gagliardini. In attacco Lukaku e Lautaro hanno fatto gli straordinari, stanchi ma fortunatamente sempre abili e arruolabili, con il solo Sebastiano Esposito che è stato pronto ad entrare in scena al momento del bisogno.