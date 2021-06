Finita la telenovela Donnarumma: supercontratto con il PSG

Donnarumma-PSG, ci siamo! Il portiere, oramai ex Milan, è molto vicino a vestire la maglia della società parigina per la prossima stagione, per un affare che nelle ultime ora ha subito una forte accelerata.

Gianluca Di Marzio, da anche le cifre di questa operazione, che non prevede il pagamento del cartellino, visto che si tratta di un parametro zero. Il portiere guadagnerà per i prossimi 5 anni una cifra di 12 milioni di euro.

Insomma, alla fine il portiere ha trovato una supersistemazione sia a livello contrattutale, sia dal punto di vista della competitività.