Financial Times: “Suning cede gli asset. Inter hobby troppo costoso”

Il gruppo Suning sta vivendo un periodo molto delicato dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dal Financial Times il colosso cinese dovrà iniziare a vendere gli asset per poter fare cassa. Gli Zhang sono stati di fatto estromessi dalla società cedendo il 17% delle azioni ad Alibaba e altri colossi cinesi, ma nonostante questo servono ancora ulteriori sacrifici

Suning deve coprire debiti per circa 7 miliardi di dollari entro il 2021. L’obiettivo adesso è quello di cedere gli asset, tra cui l'Inter, che secondo l’autorevole quotidiano finanziario dovrebbe essere la prima ad essere ceduta. Il club è valutato fino a 900 milioni di euro e sta attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico.

Il Financial Times definisce l'Inter come un hobby troppo costoso per Suning in quanto aggiunge poco valore al core business del gruppo. La pandemia ha fatto perdere i ricavi provenienti dello stadio durante, ma il problema principale sarebbe rappresentato dai milioni necessari per acquistare giocatori e mantenere la squadra. Finché l'Inter non sarà venduta, le prospettive del gruppo rimangono poco chiare.