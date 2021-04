Figo: “Superlega? Tutt’altro che super. Mossa avida e insensibile”

L’annuncio della nascita della nuova Superlega ha letteralmente spaccato il mondo del calcio e non solo. Diversi club, calciatori, allenatori, ex calciatori e perfino leader politici si sono detti contrari alla nuova competizione.

Sull’argomento è intervenuto anche l’ex nerazzurro Luis Figo con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il portoghese ha usato toni abbastanza duri nei confronti dei presidenti, accusandoli di essere soltanto dei proprietari egoisti:

“Questa cosiddetta "SuperLega" è tutt'altro che Super. Questa mossa avida e insensibile significherebbe un disastro per le nostre fondamenta, per il calcio femminile e per la comunità calcistica in generale solo per servire i proprietari egoisti, che hanno smesso di prendersi cura dei loro tifosi già molto tempo fa, e il completo disprezzo per i meriti sportivi. Tragico".