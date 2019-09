FIGC - Un nerazzurro convocato in Nazionale: il nome

Dopo il k.o. di De Sciglio sarebbe Danilo D'Ambrosio il nuovo convocato nella nazionale di Mancini. Il terzino nerazzurro sostituisce quello bianconero in seguito all'infortunio di quest'ultimo durante Juve-Napoli. Ecco la nota:



“Dopo il forfait di Chiellini venerdì sera, altro infortunio in chiave Nazionale: il difensore della Juventus Mattia De Sciglio sarà indisponibile per le gare con Armenia e Finlandia. Il CT Mancini ha convocato al suo posto il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio.



Gli Azzurri si ritroveranno domani alle ore 12.00 a Bologna, dove resteranno fino a martedì. Mercoledì poi il trasferimento per Yerevan“.