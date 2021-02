FIGC: Marotta eletto consigliere federale insieme a Lotito

Il campo ma non solo. Nella giornata odierna si è tenuta l'assemblea elettiva della FIGC, il massimo organo calcistico nazionale. L'ad nerazzurro, Giuseppe Marotta, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in base a quanto emerso in sede di scrutinio, sono stati eletti consiglieri federali. 8 i voti a favore del dirigente nerazzurro e 9 quelli a favore del patron dei biancocelesti.

Nel corso della giornata è arrivata anche la conferma di Gabriele Gravina come presidente della FIGC, che ha nettamente battuto il suo avversario nella corsa alla carica, Cosimo Sibilia (76,45% vs 26,25%).

Durante l'assemblea c'è stato spazio anche per l'intervento del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha puntualizzato come le prossime sfide del calcio riguardano gli investimenti negli impianti sportivi e nel settore femminile, che da tempo aspetta e merita maggiore considerazione nel nostro Paese.