Festa Venezia: che gioia per due ex! Il gol di un bomber nerazzurro è da impazzire

Il Venezia è tornato in Serie A. Una promozione storica per i lagunari, che mancavano dalla massima serie addirittura dalla stagione 2001/2002.

Festa grande anche per due ex nerazzurri, curiosamente entrambi attaccanti. Sebastiano Esposito e Riccardo Bocalon. Quest'ultimo protagonista del gol decisivo della finale di ritorno play-off che ha dato il traguardo al Venezia al novantesimo inoltrato.

Bocalon, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, lasciate nel lontano 2009, ha trovato così la consacrazione di una carriera vissuta in lungo e in largo per la penisola, a tutte le latitudini. Dai gol nerazzurri, allo squillo promozione di ieri: ne ha fatta di strada il centravanti.