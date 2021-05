Festa Scudetto, un dirigibile sopra San Siro: anche il cielo sarà nerazzurro

Quasi tutto pronto per la festa scudetto nerazzurra di domenica pomeriggio in occasione dell’ultima giornata di campionato in cui saranno presenti 1000 persone sugli spalti tra dipendenti dell'Inter, sponsor e famiglie dei giocatori.

Dopo la consueta cerimonia di premiazione sul campo al termine del match contro l’Udinese, alcuni calciatori saliranno sulla Torre 4 per salutari i tifosi presenti nel piazzale e con loro ci sarà anche il trofeo consegnato dalla Lega Calcio. Fuori dallo stadio, infatti, ci saranno ben 4.500 persone in un'area delimitata di circa 19.000 mq, in corrispondenza del Baretto e del piazzale Angelo Moratti.

Anche il cielo diventerà nerazzurro grazie ad un dirigibile lungo 15 metri che si alzerà a circa 60 metri sopra San Siro. A riportarlo è SportMediaset.