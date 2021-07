Festa Italia, l'Europeo è tuo! Mancini: "Siamo felici, abbiamo dominato"

Una gioia incontenibile. L'Italia si è laureata ieri campione d'Europa. Una partita pazzesca quella giocata dai ragazzi di Mancini a Wembley, vittoriosi dopo i calci di rigore e dopo essere passati sotto pronti-via.

Roberto Mancini - ex tecnico nerazzurro - è eroe nazionale. "Siamo stati bravi, abbiamo preso gol subito e li siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato. I ragazzi sono stati meravigliosi. E' una vittoria importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Siamo felici, spero che festeggino!".

"Era impossibile anche da pensare, ma ho dei ragazzi straordinari e non ho parole per questo gruppo meraviglioso. Non c'è stata una partita facile nel nostro percorso, la finale per come si era messa era diventata difficilissima e poi l'abbiamo dominata", il pensiero alla Rai, ripreso da gazzetta.it, del commissario tecnico che - dopo la gara - è stato immortalato in un intenso ed emozionante abbraccio con l'amico Vialli.