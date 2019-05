Festa Inter nello spogliatoio, ma non c'è un protagonista

Lo spogliatoio è in festa: giocatori e dirigenti si ritrovano a festeggiare l'importantissima qualificazione in Champions League raggiunta dopo una partita che ha lasciato con il fiato sospeso tutti i tifosi.

Sui Social Network dell'Inter viene pubblicata una foto del momento. Non può non saltare subito all'occhio la mancanza di due elementi fondamentali di questa stagione:







Tra i protagonisti non ci sono nè Ivan Perisic nè Luciano Spalletti. Se il primo potrebbe essere impegnato nelle cure mediche necessarie per risolvere il problema sorto dopo l'infortuno rimediato questa sera sul campo, la mancanza del tecnico sembra essere un segnale importante. Spalletti nelle interviste post partita non ha lasciato presagire nulla ma pare ormai certo che non sarà lui a sedersi nella panchina dell'Inter nella prossima stagione e questa foto potrebbe essere l'ennesimo segnale che conferma questa voci.

Degna di nota è anche la presenza di un sorridente Mauro Icardi, al centro della squadra e vicinissimo a Zhang. Se la sua volontà di rimanere a Milano, manifestata attraverso i suoi canali social, non aveva convinto molti, questa foto fa sicuramente pensare che il futuro del n.9 argentino potrebbe essere ancora nell'Inter.