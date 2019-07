Ferri, le parole su Conte fanno ben sperare i tifosi interisti

Ieri è stata la giornata in cui Antonio Conte si è ufficialmente presentato all'ambiente interista insieme all'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta. Sulla parole dette dal tecnico leccese nella conferenza stampa di ieri, Riccardo Ferri ha detto:

"Antonio è stato molto chiaro rispetto agli obiettivi e la strada da percorrere per raggiungerli. I presupposti per agguantare la Juventus ci sono, c'è grande sinergia tra allenatore e società, io sono molto fiducioso sul fatto che possa riuscire nell'obiettivo. Conte ha vinto ovunque e non vedo perché non possa farlo anche all'Inter".

Queste le parole dell'ex difensore interista ai microfoni di calciomercato.it. Insomma, Conte sembra avere l'appoggio di tutto il popolo interista. Vedremo se questo appoggio riuscirà a tramutarlo in risultati e soddisfazioni sul campo.