Ferri: "L'Inter era un sogno. Dissi no alla Juventus perchè..."

Intervistato da Il Giornale, l'ex difensore dell'Inter dei record, Riccardo Ferri, ha parlato della squadra nerazzurra, ma anche di tanti altri temi, dal suo addio al suo erede in campo.

Ecco le sue parole:

Sul sogno di vestire la maglia nerazzurra: "L'Inter era casa mia, il sogno di un bambino diventato realtà e per questo motivo io sudavo e davo tutto me stesso per indossare quella maglia".

Sul no alla Juventus: "L'offerta era particolarmente allettante ma io feci una scelta di cuore: quello che mi ha dato l'Inter non poteva darmelo nessun altro. In quel periodo nessuno tra Franco Baresi, Paolo Maldini o Cabrini avrebbe mai cambiato maglia per indossare quella della rivale storica: era un tradimento".

Sull'addio: "Io quando ho dovuto lasciare l'Inter per poi chiudere la carriera alla Sampdoria ho pianto tanto. Avevo capito che era finito il sogno".

Sui suoi eredi in campo: "Domanda difficile questa, ma se devo proprio rispondere ti dico che mi rivedo un po' in De Vrij e un po' in Cristian Romero".