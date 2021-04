Ferri: “Conte ha fatto un lavoro straordinario. Sarebbe bello pensare che quest'Inter...”

Riccardo Ferri, ex calciatore nerazzurro, è intervenuto ieri sera come ospite negli studi di Mediaset nella consueta puntata di ogni domenica di Pressing. L'ex difensore nerazzurro ha elogiato il lavoro di Conte e il percorso intrapreso dalla squadra.

Ecco le sue parole: “Scudetto? A questo punto tra 2 partite lo si potrà festeggiare. Al di là di questo, è il coronamento del lavoro straordinario compiuto da Conte, che, insieme alla società, è andato avanti imperterrito sull'intensità del lavoro durante la settimana. Antonio ha dovuto sopportare critiche ma è indubbio che la sua concretezza in pochi allenatori ce l'hanno. In 2 stagioni portare l'Inter in testa alla classifica a meno di 5 giornate dalla fine, esprimendo non un bellissimo gioco ma concreto, è un percorso straordinario. Sarebbe bello pensare che quest'Inter potesse migliorare ancora e poter diventare competitiva a livello internazionale”.