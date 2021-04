Ferri: “Conte come Trapattoni? Sì, ci può stare. I risultati gli stanno dando ragione”

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, nel corso di Tutti Convocati, L'ex nerazzurro Riccardo Ferri ha parlato in proposito della conferenza stampa di ieri tenuta da Conte, complimentandosi con il tecnico nerazzurro​​​​​​.

Le sue parole: “Antonio si è preso le proprie responsabilità e qualche frase ad effetto come quelle che ha pronunciato ieri può essere importante per lo spogliatoio. Parallelismo tra Trapattoni e Conte? Sì, ci può stare per come vivono la partita, per certe dichiarazioni a difesa della squadra. I risultati stanno dando ragione al tecnico interista”. A riportarlo Napoli Magazine.