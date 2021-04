Fanpage: Ibra viola la zona rossa facendosi aprire un ristorante

Secondo quanto riportato dalla testata Fanpage, l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di ieri, avrebbe violato la zona rossa in cui, fino a ieri, si trovava la città di Milano, facendosi aprire un noto ristorante del capoluogo lombardo.

Il tutto sarebbe costato 300 euro a testa agli invitati tra cui, secondo quanto risulta dalle foto pubblicate dalla testata, ci sarebbe stato anche l'ex compagno di squadra ai tempi del Milan, Ignazio Abate.

Il proprietario del ristorante, Tano Simonato, avrebbe confermato solo in parte l'episodio: "Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d'ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, abbiamo bevuto un bicchiere di vino”.