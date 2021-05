Facce da Inter: da Amadeus a Vasco Rossi. I vip che hanno festeggiato lo scudetto

Dopo 11 anni di delusioni e amarezze l'Inter è tornata a sedere sul trono d'italia, conquistando il suo 19esimo scudetto storico. E come è ovvio che accada, quando si vince si festeggia. Tanti i tifosi per le strade, per le piazze e in via social che hanno celebrato il trionfo. Non solo quelli comuni. Anche i vip legati ai colori nerazzurri si sono lasciati andare ai festeggiamenti per la vittoria del tricolore.

Tanti i personaggi famosi che hanno voluto commentare in questi giorni da campioni, l'impresa compiuta dalla corazzata di Conte. “Ti amo, sempre e comunque, grazie a tutti”, ha scritto nella didascalia di un suo post su Instagram Alessandro Cattelan, il noto conduttore televisivo di X Factor.

Esulta sui social anche Amadeus - che non ha bisogno di presentazioni - e che ha postato una foto con suo figlio José, nome scelto in onore allo Special One José Mourinho. L'immagine raffigura i due vestiti di nerazzurro mentre sventolano le sciarpe dell'Inter.

Fabio De Luigi, noto attore, ha manifestato la sua gioia inserendo sulle sue bacheche social tutti i post dell'Inter: non c'è un post che manchi all'appello. Il comico Andrea Pucci ha invece postato varie foto della festa nerazzurra e di lui che lo ritraggono con alcuni dei protagonisti della cavalcata nerazzurra.

Anche Max Pezzali, noto cantante e storico sostenitore dell'Inter, ha manifestato la sua felicità mediante i social, postando una serie di video in onore del 19esimo scudetto nerazzurro. “Finalmente Inter, evviva”, ha scritto in un post su Instagram Vasco Rossi per esprimere la sua gioia per il successo della Beneamata.