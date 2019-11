Fabrizio Biasin si esprime dopo Bologna-Inter: il tweet

Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, è intervenuto attraverso il suo account ufficiale Twitter per dire la sua sul successo nerazzurro griffato Conte e Lukaku. Parole al miele quelle della famosa penna di Libero, che non si sottrae a degli elogi al tecnico salentino. Non solo: complimenti anche a Lele Oriali, collaboratore dell'allenatore ex Juventus.



Ecco la sua dichiarazione sul noto social network dopo il trionfo interista al "Dall'Ara" di Bologna maturato al termine dei novanta minuti di gioco:



"Il concetto di "Non mollare mai" portato all'esasperazione e riassunto in Bologna-Inter 1-2. Questa roba qua si chiama "unità d'intenti", questa roba qua si chiama Antonio Conte (e pure Oriali , diciamolo)".