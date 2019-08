Fabrizio Biasin rivela: la scelta di Conte su Icardi sarebbe diversa

Nel suo ultimo intervento ai microfoni di Top Calcio, Fabrizio Biasin è tornato a parlare a lungo della vicenda Icardi. Il giornalista ha analizzato le motivazioni che spingono l'ex capitano nerazzurro a restare all'Inter, ribadendo una volta di più la sua sorpresa per la situazione creatasi.

Biasin ha riferito un fatto decisamente importante a proposito del rapporto tra l'argentino e Antonio Conte. "Dipendesse da Conte, l’avrebbe già accolto. Conte e Icardi hanno parlato più e più volte, è una decisione della società."

Le parole del giornalista di Libero richiamano alla memoria quelle del tecnico nerazzurro nel corso della conferenza stampa organizzata per la sua presentazione nei primi giorni di luglio. Quando gli fu chiesto di Icardi, Conte rispose di essersi allineato alle scelte della società, senza aggiungere molto altro sui risvolti tecnici di quella decisione.

Nessuna polemica, nessuna crepa tra l'allenatore e la società, ma la tesi di Biasin appare credibile. Almeno dal punto di vista dell'allenatore, per il quale non è comunque semplice dover rinunciare a cuor leggero ad un attaccante da oltre 120 gol. Specialmente se le difficoltà del mercato obbligano a scelte di ottima levatura tecnica ma pur sempre di ripiego come appare quella di Alexis Sanchez (ammesso che vada a buon fine) rispetto a Dzeko.