Fabrizio Biasin: "Marotta? E' pagato per decidere..."

Giuseppe Marotta, intervistato in esclusiva da Sky Sport, ha dichiarato che Icardi e Nainggolan non rientrano più nel progetto nerazzurro. Fabrizio Biasin ha commentato le parole dell'amministratore delegato dell'Inter.

"Marotta: "Nainggolan e #cardi? Non rientrano nel progetto, pur nel rispetto dovuto". È normale che un nuovo ad prenda delle decisioni, è pagato per quello. Ora però arriva la fase più difficile: nel rispetto delle scelte, trovare la soluzione migliore per l'Inter."