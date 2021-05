ExtraInter - Niente Europei per Ibrahimovic: l'annuncio del CT svedese

Una stagione davvero travagliata quella di Zlatan Ibrahimovic, che ha chiuso anzitempo la sua annata con il Milan a causa dell'infortunio subito nel corso del match contro la Juventus. Il calciatore svedese sarà presto sottoposto ad un trattamento conservativo della durata di sei settimane e sarà costretto a rinunciare anche all'Europeo con la Svezia.

E' stato lo stesso CT svedese, Janne Andresson, ad annunciare il forfait dell'attaccante. Di seguito le sue parole: "Oggi ho parlato al telefono con Zlatan, e purtroppo mi ha annunciato che il suo infortunio lo costringerà a rinunciare alla partecipazione agli Europei. E' una cosa triste, per il giocatore ma anche per noi. La speranza è che torni in campo il prima possibile".

Noi ci uniamo alla speranza del suo CT, augurandoci che Ibra possa presto tornare in campo.