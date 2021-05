ExtraInter - Lewandowski non è umano: 41esimo gol in campionato

L'età avanza per tutti, ma non per Robert Lewandowski, che continua a infrangere record su record. Nel corso del pomeriggio, il centravanti polacco è andato a segno nella sfida tra il suo Bayern Monaco e l'Augsburg, siglando il gol numero 41 in Bundesliga in questa stagione.

Il numero 9 dei bavaresi ha così stabilito un nuovo record nel campionato tedesco, precedentemente detenuto da Muller con 40 reti in una singola stagione. Le parole ormai non bastano più per definire questo straordinario attaccante, che sicuramente meriterebbe un riconoscimento personale come il Pallone d'Oro.