Ex nerazzurri - Frank De Boer è il nuovo CT dell'Olanda

Ex nerazzurri - Nuova avventura in Europa per Frank De Boer: l'ex tecnico nerazzurro è il nuovo commissario tecnico dell'Olanda.

Una nuova avventura in panchina è pronta a cominciare per l'ex tecnico nerazzurro Frank De Boer, che negli ultimi anni aveva intrapreso un'avventura americana alla guida dell'Atlanta United. Il tecnico infatti è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale Olandese, e siederà sulla panchina Orange fino alla Coppa del Mondo del 2022, che si svolgerà in Qatar. Secondo quanto appreso sul sito ufficiale della nazionale olandese, De Boer sarà già alla guida della squadra nel corso del match amichevole contro il Messico e nei due scontri di Nations League contro Bosnia.Erzegovina e Italia.