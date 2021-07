Ex Inter, Stramaccioni torna in panchina: contratto biennale da 4 milioni

L’ex Inter Andrea Stramaccioni è pronto ad intraprendere una nuova avventura in panchina in Qatar dopo l’esperienza in Iran con l’Esteghal, con cui è riuscito a vincere uno storico campionato. Come riportato in esclusiva da calciomercato.com, il tecnico avrebbe raggiunto l’accordo definitivo dopo una lunga trattativa con l'Al-Gharafa, squadra che vanta ben 7 trofei nazionali e in cui milita attualmente l’ex Roma Hector Moreno.

Stramaccioni firmerà un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e porterà con sé cinque membri del suo staff tecnico da affiancare a quelli attuali del club. L’Al-Gharafa, come richiesto dal tecnico, svolgerà il ritiro pre stagionale in Europa a partire dal 15 luglio. Ancora da definire il luogo.

Un campionato molto competitivo quello del Qatar, dove l’ex tecnico nerazzurro si confronterà con allenatori dal calibro di Xavi e Blanc. L’obiettivo è di piazzarsi nelle prime posizioni e avere un ruolo da protagonisti nella Champions League che inizierà nel gennaio del 2022. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni.