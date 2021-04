Ex Inter, Stankovic verso la Serie A: c’è già stato un primo incontro

Il futuro di Dejan Stankovic potrebbe essere nuovamente in Italia. L’ex nerazzurro sta facendo molto bene sulla panchina della Stella Rossa, prima in classifica del campionato serbo, è avrebbe attirato l’attenzione di un club di Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il serbo sarebbe il nome in cima alla lista di Massimo Ferrero per il dopo Claudio Ranieri, che potrebbe lasciare la Sampdoria a fine stagione. Come riferito dal quotidiano, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo incontro tra Dejan Stankovic e il presidente del club ligure.

L’eroe del triplete nerazzurro è attualmente sotto contratto con la Stella Rossa fino al 2022, ma non è escluso che possa liberarsi prima per provare a fare il salto di qualità su una panchina di Serie A. Nel mirino di Ferrero ci sarebbero anche Juric del Verona, Italiano dello Spezia, D’Aversa del Parma e Gotti dell’Udinese.