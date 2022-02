Ex Inter, standing ovation per Eriksen: torna in campo dopo 259 giorni

Ex Inter; il "maestro" danese torna ufficialmente in campo!

La nuova stagione dell'Inter, sotto la guida di Simone Inzaghi (qui le statistiche su Genoa-Inter) ha visto andar via diversi beniamini dei tifosi nerazzurri. Dall'addio dei totem dell'ultimo scudetto Lukaku e Hakimi alla rescissione quasi obbligata di Christian Eriksen. Proprio il danese oggi inizia la sua seconda vita sui campi di calcio. Il danese la scorsa estate durante Euro2020 ha rischiato la vita a causa di un malore accusato in campo. Decisivo in quel caso l'intervento tempestivo di Kjaer, capitano della Danimarca, e dei medici che hanno rianimato il centrocampista. Dopo quel brutto episodio all'ex Inter e Tottenham venne impiantato un defibrillatore, che non gli permise di tornare in Serie A.

Poco dopo infatti arrivò la rescissione con l'Inter e qualche settimana dopo, una nuova bella notizia. Eriksen ha firmato per il Brentford squadra che milita in Premier League. Dunque ritorno in Inghilterra per il danese dopo la sua esperienza al Tottenham. Adesso finalmente l'esordio dopo il lento recupero. Questo pomeriggio, nel match tra Brentford e Newcastle al minuto 52 del secondo tempo c'è stato l'esordio di Eriksen. Ben 259 giorni dopo l'ex nerazzurro torna in campo. Per lui una standing ovation da parte dei tifosi di entrambe le squadre. Insomma, una storia a lieto fine per l'ex Inter, che nonostante la sconfitta per 2-0 del suo Brentford può gioire per il ritorno in campo e per la sua seconda vita sportiva.

