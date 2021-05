Ex Inter, Spalletti torna in panchina: firmerà un biennale

Dopo due stagioni di inattività Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina. L'ultima esperienza dell'allenatore in Serie A, risale infatti alla stagione 2018/19, terminato con la qualificazione in Champions League con l'Inter.

Il tecnico di Certaldo. sarebbe ormai ad un passo della panchina del Napoli. I contattati tra le parti vanno avanti da alcuni mesi e si sarebbero intensificati nelle ultime ore.

Come riportato da Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club campano, gli avvocati dell’allenatore e della società starebbero limando gli ultimi dettagli. Spalletti dovrebbe firmare un contratto biennale e l’annuncio ufficiale potrebbe già arrivare entro i prossimi giorni.