Ex Inter, si complica il ritorno di Stankovic in Serie A: la situazione

L’ex Inter Dejan Stankovic è stato accostato nelle ultime ore alla panchina della Sampdoria ma c’è da risolvere l’ostacolo con la Stella Rossa.

I doriani stanno vivendo un periodo complicato sia sul campo che fuori. Nelle ultime sette giornate di campionato sono arrivate ben 5 sconfitte e la posizione di Roberto D’Aversa è in forte rischio. In mattinata, inoltre, è arrivata la notizia dell’arresto del presidente Massimo Ferrero per reati societari e bancarotta. I blucerchiati hanno prontamente pubblicato un comunicato ufficiale in cui hanno fatto chiarezza sulla questione confermando che la società non rientra nell'inchiesta e di essere estranea ai fatti, annunciando anche le dimissioni di Massimo Ferrero dalla carica di presidente.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la società avrebbe deciso di continuare a dare fiducia a Roberto D’Aversa, almeno fino al prossimo match di campionato contro il Genoa. Il giornalista ha confermato le voci su Dejan Stankovic rivelando che nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra le parti ma il tecnico è vincolato dal contratto fino al 2024 con la Stessa Rossa e l’eventuale risoluzione richiederebbe tempi abbastanza lunghi. L’ex centrocampista nerazzurro è attualmente al secondo posto in classifica nel campionato serbo ed è riuscito a qualificarsi ai sedicesimi di finale e la società non sembrerebbe intenzionata a liberarlo gratuitamente.

Per questo motivo il club genovese avrebbe individuato in Marco Giampaolo la principale alternativa. Il tecnico è al momento ancora sotto contratto con il Torino ma sarebbe pronto a liberarsi per tornare sulla panchina blucerchiata. Ulteriori novità sulla situazione dovrebbero arrivare dopo il derby della lanterna di venerdì sera.