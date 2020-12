Ex Inter, Santiago Solari nuovo allenatore dell'America

L'ex esterno dei centrocampo dell'Inter, Santiago Solari, è pronto ad una nuova avventura su una panchina. Dopo l'infelice esperienza al Real Madrid a cavallo tra il 2018 e il 2019, l'argentino è pronto ad una nuova esperienza.

Infatti, il Club America, squadra del campionato messicano, ha deciso di puntare su di lui per il torneo di clausura 2021, che avrà inizio a partire dal 9 gennaio.

Esperienza in un altro tipo di calcio, rispetto a quello a cui era abituato Solari, ma che potrebbe essere un importante trampolino di lancio per poter ambire a palcoscenici più importanti per il futuro.