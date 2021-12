Ex Inter, Samuel Eto'o nuovo Presidente della Federcalcio del Camerun

Ex Inter: da eroe incredibile dell'Inter di Mourinho a nuovo presidente della Federcalcio camerunense.

Quando si parla di Samuel Eto'o in casa Inter, i ricordi vanno subito sulle imprese di quella squadra che vinse tutto nel 2010. Oltre 100 presenze con la maglia nerazzurra, ben 53 gol e 25 assist, per quello che è stato uno dei pilastri del top team di Mou, con i vari Milito, Zanetti, Julio Cesar, Maicon ecc. Un'Inter fortissima, la migliore al mondo in quel 2010 magico che ora è solo un ricordo. Mentre la "nuova" Inter di Dzeko e compagni è concentrata sulle prossime sfide (qui le probabili formazioni di Inter-Cagliari), l'ex numero 9 nerazzurro ha raggiunto un obiettivo importante. Samuel Eto'o dopo aver lasciato il segno sui campi di calcio, proverà a farlo dietro una scrivania.

L'ex Inter è stato nominato Presidente della Federcalcio del Camerun. Notizia arrivata dal suo profilo Twitter, dove lo stesso Eto'o ha dichiarato: "Ricorderò oggi come uno dei momenti più orgogliosi della mia vita. Sono profondamente grato di essere stato eletto nuovo Presidente della FECAFOOT". L'attaccante si è detto emozionatissimo e ha subito ringraziato tutte le persone che lo hanno votato ed ha suonato subito la carica con un bel "Mettiamoci al lavoro". L'ex eroe nerazzurro oggi è diventato ancor di più un simbolo per il suo paese. Da oggi rappresenterà il Camerun in una veste tutta nuova, dopo i gol regalati sul campo.

Intanto la sua amata Inter continua a pensare al futuro. I nerazzurri guardano in m odo particolare ai futuri colpi di mercato, novità importanti arrivano sulla sessione di gennaio dove potrebbero arrivare tre rinforzi.