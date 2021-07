Ex Inter, Rafinha verso il ritorno in Serie A: il Psg fissa il prezzo

Rafinha potrebbe tornare in Serie A nel corso di questa finestra di mercato dopo la buona esperienza con la maglia dell’Inter nella seconda parte di stagione 2017-18. Nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Lazio ma ci sarebbe anche un altro club italiano.Il classe ‘93 attualmente di proprietà del Paris Saint-Germain, vorrebbe essere ceduto per giocare con continuità dopo una stagione in cui ha trovato pochissimo spazio e su di lui ci sarebbe il forte interesse del Sassuolo.

Gli emiliani sarebbero alla ricerca di rinforzo di qualità da regalare al nuovo tecnico Dionisi in caso di partenza di Manuel Locatelli e avrebbe individuato nel brasiliano il profilo giusto. Il Psg, riporta il Mundo Deportivo, avrebbe aperto alla cessione a fissato il prezzo a 10 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe comunque una plusvalenza al club transalpino dato che lo ha ingaggiato a parametro zero la passata stagione.

Il Sassuolo sarebbe seriamente interessato ma la priorità per sostituire Manuel Locatelli (destinato alla Juventus) sarebbe un altro brasiliano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il preferito sarebbe Matheus Fernandes del Gremio, attualmente impegnato ai Giochi Olimpici di Tokyo con la nazionale verdeoro, e l’ex centrocampista dell’Inter sarebbe l’alternativa. La scelta decisiva dovrebbe arrivare dopo aver definito il futuro di Locatelli.