Ex Inter, quale futuro per Eriksen? Tutte le soluzioni in ballo

Ex Inter, Christian Eriksen è quasi pronto a tornare in campo a quasi sette mesi da quel malore in Danimarca-Finlandia di Euro 2020 che ha spaventato tutto il mondo. Il danese ha ripreso ad allenarsi regolarmente e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra dopo il suo addio obbligato all’Inter ufficializzato qualche settimana fa.

Il futuro di Eriksen resta comunque ancora incerto. Il suo obiettivo, come dichiarato in una recente intervista, sarebbe quello di proseguire la sua carriera da calciatore e partecipare ai prossimi mondiali che si terranno in Qatar nell’inverno del 2022 con la nazionale danese. Il suo agente sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e starebbe valutando diverse opzioni. A causa del defibrillatore cardiaco che gli è stato installato in seguito al malore non potrà più giocare in Italia, ma solo in campionati in cui il regolamento è diverso, come ad esempio in Premier League, Eredivise e Ligue 1.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un suo ritorno all’Ajax, club in cui si è consacrato, o di un romantico ritorno in Danimarca all’Odense, squadra in cui ha militato dal 2005 al 2008, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto. Non è da escludere neanche un suo approdo in Inghilterra, dove ci sarebbero diverse squadre sulle sue tracce. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, il futuro di Eriksen potrebbe essere anche in Francia, con la maglia del Monaco. Il club monegasco, infatti, sarebbe seriamente interessato al fantasista danese e pronto ad ingaggiarlo.