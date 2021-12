Ex Inter, periodo complicato per Lukaku: sfogo contro Tuchel

L’ex Inter Romelu Lukaku sta vivendo un periodo complicato al Chelsea, dove ha ormai perso il posto da titolare. Il belga sta deludendo le aspettative di inizio stagione, soprattutto considerando i 115 milioni spesi dai blues la scorsa estate.

La stagione del classe 1993 è stata finora condizionata anche da un infortunio che lo ha tenuto fuori circa un mese e successivamente dal covid. Attualmente è a quota 6 gol (4 in Premier e 2 in Champions League) realizzati in 17 apparizioni, troppi pochi per uno come lui. Dopo una prima parte di campionato in cui ha giocato con continuità, dal suo ritorno dall’infortunio a fine novembre Tuchel lo ha più volte escluso dall’undici titolare. Il rapporto tra i due non è mai decollato e questo lo si può anche evincere dalle dichiarazioni del belga dopo il match contro l’Aston Villa.

Lukaku ieri sera è tornato in campo dopo le due partite saltare per il covid ed ha segnato il gol del momentaneo 2-1, un gol che mancava in Premier League dall'11 settembre. Al termine della partita ha rilasciata alcune parole ai microfoni di ESPN in cui ha parlato di Tuchel, svelando che i due avrebbero avuto ultimamente un paio di colloqui. Il belga avrebbe richiesto al tecnico chiarezza sul suo ruolo e su come vuole impiegarlo in campo. Ha proseguito dicendo di essere in grado di fare qualsiasi cosa gli venga richiesta e che è felice dell’opportunità che gli è stata concessa ieri dopo diversi match in cui ha giocato pochissimo. Parole chiare in cui si può sottintendere un certo malessere del giocatore per lo scarso minutaggio dell’ultimo mese, adesso è chiamato a riscattarsi per ritrovare la fiducia del tecnico.