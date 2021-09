Ex Inter, nuova panchina per Conte? Chiara la sua intenzione

Stando alle ultime indiscrezioni, Antonio Conte potrebbe presto tornare in panchina. Il tecnico salentino è attualmente libero dopo aver rescisso anticipatamente il suo contratto con l’Inter e nelle ultime settimane è stato più volte accostato all’Arsenal. I Gunners, infatti, potrebbero decidere di esonerare Mikel Arteta dopo un disastroso avvio di campionato in cui ha ha collezionato soltanto una vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il Norwich dopo aver perso tre partite di fila contro la neopromossa Brentford, Chelsea e Manchester City.

L’ex allenatore dell’Inter sarebbe il nome in cima la lista dell’Arsenal in caso di esonero dello spagnolo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, durante la sosta per le nazionali ci sarebbe stato un contatto tra le parti ma Antonio Conte avrebbe fatto sapere di non essere convinto della destinazione e che sarebbe disposto a tornare in panchina soltanto se dovesse arrivare una proposta di un club più ambizioso e in lotta per il titolo.

Il tecnico salentino, salvo colpi di scena, dovrebbe restare senza squadra almeno per questa stagione. L’allenatore per ora si concentrerà a fare l'opinionista, infatti, sarà l’ospite d’onore negli studi di Sky Sport per la prossima Champions League (che prenderà il via domani) e per alcune grandi sfide di calcio internazionale proposte dall’emittente satellitare.