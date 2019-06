Ex Inter, Mourinho svela le proprie ambizioni future

Fermo dallo scorso dicembre, da quando era stato esonerato dal ruolo di manager del Manchester United in favore di Solskjaer, José Mourinho vuole ripartire.

Ai microfoni di "Eleven Sports", il tecnico di Setubal - accostato anche in Ligue 1 - svela le proprie ambizioni: "Adesso, ho voglia di cimentarmi nel ruolo di commissario tecnico. Voglio confrontarmi con nuove competizioni, penso ai Mondiali e agli Europei. Da tempo, ho il desiderio di provare un'avventura del genere, anche, perché ora come ora, mi vedrei meglio con una nazionale che con un nuovo club. Il Portogallo la squadra giusta per me? Non necessariamente".