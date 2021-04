Ex Inter, Mourinho pronto subito a ripartire: spunta una squadra a sorpresa

Il Tottenham ha annunciato nella giornata di lunedì di aver sollevato Jose Mourinho dall’incarico di allenatore. Una scelta dovuta alla settima posizione in campionato con solo 50 punti e l'eliminazione incredibile dall'Europa League contro la Dinamo Zagabria.

Secondo quanto riportato dal The Sun, José Mourinho potrebbe presto tornare in panchina in un’altra squadra dopo la deludente esperienza con gli Spurs. Lo Special One, infatti, sarebbe uno dei nomi in lizza per la panchina del Celtic in vista della prossima stagione.

Il tecnico portoghese, sottolinea il quotidiano britannico, al momento sarebbe solo una suggestione, ma il club scozzese ci starebbe seriamente pensando. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dall’ingaggio di Mourinho, ampiamente fuori dai parametri. Il favorito per la panchina degli Hoops sarebbe al momento Eddie Howe, ma attenzione alle sorprese.