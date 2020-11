Ex Inter, Milito:" Lascio il Racing. Non condivido le idee del presidente"

Diego Milito, indimenticato centravanti dell'Inter del triplete, e segretario tecnico del Racing Avellaneda, lascia la sua carica nella squadra argentina a causa di divergenze con il presidente Victor Blanco.

Lo stesso Principe ha dato la notizia della sua scelta attraverso un video:" Ho deciso di terminare la mia carriera come segretario tecnico per un semplice motivo: non condivido le idee del presidente".

Ha continuato l'ex numero 22 nerazzurro:" Per alcuni di voi potrà sembrare una scelta molto forte, ma non è così. Non ho nulla di personale con il presidente Blanco che rispetto e so che darà tutto per la gestione del club, ma non dico di condividere le sue scelte".