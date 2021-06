Ex Inter, Jovetic verso il ritorno in Serie A: trattativa avviata

Stefan Jovetic sembrerebbe vicinissimo al ritorno in Serie A a parametro zero dopo quattro anni dall’ultima volta. Il montenegrino, si svincolerà il prossimo 30 giugno dal Monaco e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro dell’attaccante 32enne potrebbe essere alla Lazio. Il club biancoceleste sarebbe in trattative con il suo entourage, ma l’ultima parola spetterà a Maurizio Sarri. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok alla destinazione e l’affare potrebbe essere facilitato dal suo agente Fali Ramadani, lo stesso del nuovo allenatore biancoceleste.

L’ex Inter e Fiorentina potrebbe essere molto comodo alla Lazio per via della sua duttilità, infatti, è in grado di giocare da punta, seconda punta e anche come esterno di attacco.