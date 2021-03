Ex Inter, il Psg scarica Icardi: l’argentino verso il ritorno in Italia

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di cedere Mauro Icardi al termine di questa stagione. Il club transalpino vorrebbe alleggerire il monte ingaggi per poi acquistare un attaccante top e lo stipendio percepito dall’argentino sarebbe ritenuto troppo alto per un non titolare.

L’ex nerazzurro dovrebbe tornare in Italia, sulle sue tracce ci sarebbero la Juventus e sopratutto la Roma. Il club al momento favorito sarebbe quello giallorosso, alla ricerca di un sostituto di Edin Dzeko, che dovrebbe lasciare la capitale a fine stagione. caratteristiche. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dal prezzo del cartellino. L’ intenzione della Roma sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Juventus, invece sarebbe al momento più defilata. I bianconeri sarebbero indecisi, riporta SportMediaset, se affidarsi a un giocatore che potrebbe non dare totali garanzie di continuità e di integrazione nel gruppo.