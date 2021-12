Ex Inter, il Psg scarica Icardi e fissa il prezzo: ritorno in A solo in un caso

Ex Inter, il futuro di Mauro Icardi sembrerebbe sempre più lontano da Parigi, non è da escludere un suo ritorno in Italia.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Paris Saint-Germain avrebbe messo l’ex capitano nerazzurro nella lista dei partenti. L’argentino non è mai riuscito ad imporsi in Ligue 1 ed ora è finito sempre più ai margini del progetto tecnico di Mauricio Pochettino che avrebbe già dato il suo ok alla cessione. In questa stagione, condizionata anche da problemi personali, ha collezionato appena 17 presenze per un totale di 746 minuti, realizzando soltanto 3 reti. Il Psg vorrebbe incassare dalla sua cessione non meno di 50 milioni di euro ma è molto probabile che possa accontentarsi anche di meno, specialmente se non dovesse riuscire a cedere il giocatore nella sessione invernale di mercato.

In estate sembrava vicinissimo alla Juventus per sostituire il partente Cristiano Ronaldo ma alla fine i bianconeri decisero di virare su Moise Kean. Come riportato da Eurosport, al momento non ci sarebbero squadre disposte ad investire una cifra del genere su di lui, specialmente la Juventus. Un'ulteriore ostacolo è rappresentato dai 9 milioni a stagione percepiti attualmente dal giocatore. Il suo ritorno in Serie A sarebbe abbastanza complicato per una questione economica ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui il club parigino dovesse aprire a una cessione in prestito, almeno fino al termine di questa stagione. In quel caso, i bianconeri dovrebbero vedersela anche con Chelsea, Milan e soprattutto Arsenal. Mauro Icardi ha un assoluto bisogno di rilanciarsi e per questo sarebbe alla ricerca di una squadra che gli garantisca di giocare con continuità. Adesso non resta che attendere offerte.