Ex Inter, il Cagliari scarica Godin: un club pronto ad acquistarlo

L’esperienza di Diego Godin con la maglia del Cagliari è giunta ai titoli di coda dopo appena un anno dal suo arrivo. L’uruguaiano ha un contratto fino al giugno del 2022 con opzione per un’altra stagione ma il club sardo, come confermato alcuni giorni fa dal patron Tommaso Giulini, non è più in grado di sostenere il pesante ingaggio percepito dal difensore, al quale partecipa anche l'Inter, e gli avrebbe comunicato di trovarsi una nuova sistemazione.

Secondo quanto riportato dal portale turco ortacizgi.com, il futuro del difensore potrebbe essere al Besiktas, vincitrice dell'ultimo campionato turco è qualificato per la prossima Champions League. Il club bianconero starebbe trattando con l’entourage del giocatore e gli avrebbe offerto un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2023. Il 35enne, invece, vorrebbe firmare direttamente un biennale, senza formula opzionale ma non è da escludere che le parti possano trovare un intesa con l’aggiunta di bonus legati alle presenze. Ulteriori novità dovrebbero arrivare nel corso di questa settimana.

Il Cagliari, inoltre, sembrerebbe intenzionato a rescindergli il contratto in anticipo per facilitare la sua cessione. Nelle scorse settimane il capitano della nazionale uruguaiana è stato accostato anche alla Dinamo Mosca ed alcuni club di Liga Spagnola.