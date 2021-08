Ex Inter, il Barça scarica Coutinho: il brasiliano verso il ritorno in Serie A

L’ex Inter Philippe Coutinho potrebbe presto tornare a giocare in Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il futuro del fantasista brasiliano potrebbe essere alla Lazio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non rientrerebbe nei piani del tecnico Ronald Koeman e sarebbe stato messo sul mercato. I blaugrana, infatti, stanno vivendo un periodo complicato dal punto di vista finanziario e sarebbero al lavoro per diminuire il monte ingaggi. I nuovi paletti imposti dalla Liga, inoltre, impongono ai blaugrana un sostanzioso ridimensionamento economico.

La Lazio sarebbe pronta a virare sull’ex Inter nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Joaquin Correa, nel mirino dei nerazzurri. Lotito vorrebbe incassare una cifra vicina ai 40 milioni e il denaro ricavato dall’eventuale cessione dell’argentino dovrebbe essere subito reinvestito sul mercato per accontentare le richieste di Maurizio Sarri.

Come riferisce la rosea, l’affare potrebbe concludersi con la formula del prestito con il Barça disposto a pagare anche il 50% dell’attuale stipendio percepito dal giocatore. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo, in quanto la Lazio pagherebbe soltanto 4 milioni a stagione degli 8 milioni di euro percepiti attualmente. Da sottolineare anche gli ottimi rapporti tra il suo agente Kia Joorabchian con il direttore sportivo Igli Tare. Un’operazione che resta comunque difficile, ma non impossibile.