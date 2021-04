Ex Inter, Icardi verso la Premier League: si complica il suo ritorno in Italia

L’esperienza di Mauro Icardi con la maglia del Psg sembrerebbe ormai essere giunta ai titoli di coda. Il club transalpino, infatti, avrebbe intenzione di cedere l’ex capitano dell’Inter per poi reinvestire la cifra incassata nell’acquisto a titolo definitivo di Moise Kean.

Icardi sta trovando pochissimo spazio in questa stagione, soltanto 19 le presenze collezionate finora tra tutte le competizioni con soli 7 gol realizzati. Sulle tracce del centravanti ci sarebbero specialmente Juventus e Roma, ma l’ingaggio da 9,5 milioni percepito attualmente dal giocatore e il prezzo del cartellino rappresenterebbero due grossi ostacoli.

Secondo quanto riportano gli inglesi di talksport.com, il futuro dell’argentino potrebbe essere al Manchester United, alla ricerca di un sostituto di Edinson Cavani, in scadenza di contratto a fine stagione e vicino al ritorno in Sudamerica. Il Psg vorrebbe incassare dalla cessione di Icardi una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, cifra che lo United sarebbe pronta ad investire con gli introiti della qualificazione in Champion League.