Ex Inter, Icardi verso la Juventus? L’argentino annuncia il suo futuro

Come riportato da diversi giornali francesi, il futuro di Mauro Icardi sembrerebbe lontano dal Paris Saint-Germain. L’argentino, reduce da una stagione abbastanza deludente, avrebbe richiesto la cessione alla dirigenza del club transalpino per tornare in Italia e approdare alla Juventus o al Milan

L'ex capitano dell’Inter, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha smentito le voci di mercato sul suo conto ribandendo la propria volontà di restare al Psg:

“Mi dispiace che alcuni media facciano disinformazione. Sia io che la mia famiglia siamo molto felici a Parigi e ho ancora molti anni di contratto. Mi rende orgoglioso che altre squadre siano interessate, ma il mio presente e il mio futuro sono a Parigi."