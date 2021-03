Ex Inter, Icardi verso il ritorno in Italia? La sua volontà è chiara

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere nuovamente in Italia. L’ex capitano nerazzurro potrebbe essere ceduto dal Paris Saint-Germain al termine della stagione per fare spazio ad un nuovo attaccante.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero Juventus e Roma, entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Mauro Icardi ha però preferito allontanare le voci di mercato sul suo conto nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del Psg, in cui ha ribadito la sua volontà di restare sotto la Torre Eiffel per le prossime stagioni:

“Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per guadagnarmi la conferma, il primo anno è stato buono. Sono molto felice che il PSG abbia esercitato il diritto di riscatto e che mi abbia fatto firmare un contratto per i prossimi quattro anni. Questo è un motivo di orgoglio per me. Qui mi trovo bene e sono in una grande squadra: tutto ciò che serve a un giocatore".