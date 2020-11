Ex Inter - Icardi non ingrana a Parigi: ritorno in Italia per l'attaccante?

La redazione di SportMediaset ha riacceso il dibattito sul futuro dell'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi. Il bomber argentino infatti non se la sta passando benissimo in quel di Parigi; sia per problemi fisici che hanno ritardato la sua crescita, sia per il rapporto con il tecnico del PSG, Thamas Tuchel, non propriamente idilliaco.

La sensazione è che il futuro dell'attaccante sia strettamente collegato a quello del tecnico e, in caso di permanenza di quest'ultimo, non è da escludere che a partire sia proprio Icardi, pagato dai parigini 58 milioni di euro la scorsa estate.

SportMediaset sottolinea come il giocatore abbia ancora molti estimatori in Italia, e che l'ingaggio monstre da 6 milioni di euro potrebbe non essere un problema insormontabile per i club interessati al bomber di Rosario.